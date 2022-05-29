У межах проекту Олени Зеленської у країнах ЄС для дітей українських вимушених переселенців друкують книжки рідною мовою

У межах проекту «Книжки без кордонів», який ініціювала перша леді Олена Зеленська, вже в 11 країнах Європейського Союзу друкують та поширюють серед дітей українських вимушених переселенців книжки рідною мовою. Незабаром до ініціативи приєднається низка інших держав.

Як розповіла дружина Президента, вітчизняні видавництва за посередництва посольств України та із залученням місцевих фондів та організацій надають друкарням різних країн Європи макети дитячих книжок українською.

Видані таким чином книги розповсюджують серед маленьких громадян України через соціальні центри, центри підтримки, школи, бібліотеки та посольства.

«Дітки, які полишили домівки через війну, не брали із собою книжок. Їхні сім’ї часто евакуювалися взагалі без нічого. І тепер дитяча книжка рідною мовою може стати частинкою дому, миру, хвилинкою спокою», – наголосила Олена Зеленська.

Загальний наклад виданих книжок – 80 тис. примірників.

Так, у Болгарії надруковано 6 тис. примірників шести дитячих книг українських видавництв («Кошеня і Сонечко», «Мій супердідусь», «Птах-рибалочка і Весна», «Таке велике слоненя», «Хто обійме бабусю», «Їжачок і кленовий листок»).

У Латвії видано п'ять книжок загальним накладом 1160 примірників. У друці – ще два видання загальним тиражем 1 тис. штук. Так, у Латвії українські діти зможуть прочитати книжки «Колосок», «Веселкова доріжка» «Кошеня і Сонечко», «Птах-рибалочка і весна» тощо.

В Естонії надруковано 1 тис. книжок-розмальовок, у Швеції – 29 видань з малюнками для дітей віком від двох до семи років (126 примірників).

Для маленьких українців у Норвегії видано 600 примірників казки «Рака така, або Риба, яка співає») та 800 двомовних, українсько-норвезьких книг.

У Чехії додруковуються близько 7 тис. примірників дитячих книжок («Троє поросят», «Мокрий ніс»).

У Польщі Міністерство культури та національної спадщини та Інститут книги виділили кошти на друк 120 тис. примірників української дитячої літератури. Також у цій країні фонд Metropolia Dzieci збирає кошти для закупівлі книг в українських видавництв для «українських поличок» у бібліотеках. У межах проекту «Подаруй книгу українським дітям» вже зібрано 10 тис. польських злотих.

Також за сприяння Посольства України в Республіці Польща до бібліотек середніх загальноосвітніх закладів Варшави, де навчаються діти – громадяни України, які знайшли тут прихисток, втікаючи від війни, передано близько 20 тис. примірників підручників, методичних посібників та художньої літератури українською мовою. Книжки надано в межах благодійної волонтерської акції «Українським дітям – українську книгу», яку започаткували Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України та Міністерством культури та інформаційної політики.

Посольство України в Польщі працює над друком 2 тис. примірників дитячих видань «Самчиківський Їжачок» Василя Куровського та «Веселі ангелята» Марічки Крижанівської (спільно з видавництвом Wielka Litera). Друк планують завершити до 1 червня.

Крім того, за сприяння та у співорганізації з Посольством України в Республіці Польща на Книжковому ярмарку у Варшаві, який відбувся 26-29 травня, працював український стенд. Гості ярмарку мали унікальну нагоду ознайомитися з книгами понад 30 українських видавництв, а також відвідати літературні зустрічі з письменницями Оксаною Забужко, Вікторією Амеліною, Тамарою Горіха Зерня, Любов'ю Якимчук, Катериною Калитко.

За словами Олени Зеленської, друк дитячих книжок українською організовують також у Франції, Нідерландах, Італії, Румунії, Фінляндії, Великій Британії, Туреччині.

Дружина Президента подякувала Українському інституту книги, Міністерству закордонних справ та посольствам України за плідну роботу із забезпечення маленьких переселенців літературою рідною мовою.

«Це тисячі примірників. Тисячі сімей прочитають на ніч чудові казки. Переглянуть разом чудові малюнки. Перенесуться у створений із любов’ю світ», – зазначила перша леді.