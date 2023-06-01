Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Обовʼязок місцевої влади – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово – звернення Президента України
Обовʼязок місцевої влади – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово – звернення Президента України

1 червня 2023 року - 21:43

Переглянути всі відео
ностанні новини

У межах саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

1 червня 2023 року - 22:37

Президент України провів зустріч із Президентом Азербайджану

1 червня 2023 року - 22:07

Допоки Україна не матиме сучасних літаків, нам потрібно більше «Петріотів» – Глава держави

1 червня 2023 року - 21:44

Обовʼязок місцевої влади – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово – звернення Президента України

1 червня 2023 року - 21:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Республіки Молдова
Робочий візит Президента України до Республіки Молдова

1 червня 2023 року - 11:39

Перейти до всіх галерей

У межах саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

1 червня 2023 року - 22:37

У межах саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

На полях саміту Європейської політичної спільноти у Молдові Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Президент поінформував канцлера ФРН про ескалацію російського ракетного терору проти України.

У цьому контексті було наголошено на необхідності продовження оборонної підтримки нашої країни, насамперед посилення спроможності української ППО.

Володимир Зеленський висловив подяку Олафу Шольцу за підтримку української формули миру й готовність долучитися до її реалізації. Сторони обговорили спільну підготовку до Глобального саміту миру та залучення до нього максимально широкого кола учасників.

Лідери погодилися, що важливим чинником тиску на Росію є посилення санкцій проти агресора, зокрема шляхом включення до нового санкційного пакету ЄС максимально дієвих обмежень проти російської економіки.

ф

Робочий візит Президента України до Республіки Молдова

1 червня 2023 року - 11:39
Версія для друку