У межах саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

На полях саміту Європейської політичної спільноти у Молдові Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Президент поінформував канцлера ФРН про ескалацію російського ракетного терору проти України.

У цьому контексті було наголошено на необхідності продовження оборонної підтримки нашої країни, насамперед посилення спроможності української ППО.

Володимир Зеленський висловив подяку Олафу Шольцу за підтримку української формули миру й готовність долучитися до її реалізації. Сторони обговорили спільну підготовку до Глобального саміту миру та залучення до нього максимально широкого кола учасників.

Лідери погодилися, що важливим чинником тиску на Росію є посилення санкцій проти агресора, зокрема шляхом включення до нового санкційного пакету ЄС максимально дієвих обмежень проти російської економіки.