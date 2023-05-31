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У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України зустрівся з Президентом Єврокомісії

1 червня 2023 року - 14:59

У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України зустрівся з Президентом Єврокомісії

У Молдові у межах участі у другій зустрічі Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський відзначив незмінну підтримку України з боку Євросоюзу, зокрема з перших днів повномасштабної російської агресії.

Глава держави наголосив, що Україна близька до виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу та очікує на представлення в червні проміжної оцінки прогресу на шляху євроінтеграції.

Лідери обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

Під час зустрічі також ішлося про гарантії безпеки, які прагне отримати наша держава на період до набуття повноправного членства в НАТО.

Крім того, Президент України наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на українську аграрну продукцію.

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Робочий візит Президента України до Республіки Молдова

1 червня 2023 року - 11:39
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