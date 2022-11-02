У межах візиту до Португалії Олена Зеленська зустрілася з Прем’єр-міністром країни Антоніу Коштою

Триває візит першої леді України Олени Зеленської до Португальської Республіки. У другий день візиту дружина Президента зустрілася з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою та відвідала українських вимушених переселенців.

Під час зустрічі з очільником португальського уряду Олена Зеленська подякувала за гуманітарну та військову підтримку України з боку Португалії. Перша леді також відзначила необхідність посилення української ППО для захисту від регулярних російських обстрілів.

«Ми хочемо показати всю ту солідарність з українським народом, яку ми відчуваємо. Все, що сталося 24 лютого, повністю змінило Португалію та португальський народ», – наголосив Антоніу Кошта.

Дружина Президента також висловила подяку за ініціативу Португалії щодо відбудови українських шкіл. Так, 7 липня під час переговорів між Житомирською ОВА, міністерствами освіти України та Португалії й португальським державним підприємством Parque Escolar було визначено кілька об’єктів для відновлення на Житомирщині.

Перша леді України та Прем’єр-міністр Португальської Республіки також обговорили готовність керівництва португальських шкіл створювати умови для того, щоб українські школярі за бажання мали змогу поєднувати очне навчання в Португалії та онлайн-освіту на батьківщині.

Крім того, Олена Зеленська разом з мером міста Кашкайш Карлушем Каррейрашем відвідала центр для українських тимчасово переміщених осіб.

Його облаштували в межах кампанії на підтримку України та українського народу SOS UCRÂNIA, яка реалізується під керівництвом міського голови.

У центрі є 232 ліжка для дорослих та дитячі ліжечка, ігровий майданчик, кімната для відпочинку, молитовні приміщення, кухня, їдальня, пральня, соціальний супермаркет, бокс для домашніх тварин та ветеринарної консультації, бездротовий доступ до інтернету.

Громадяни України, які проживають у центрі, не обмежені в часі перебування та мешкають там до моменту підбору мерією іншого постійного житла.

Станом на сьогодні Кашкайш є другим містом у Португалії за кількістю зареєстрованих тимчасово переміщених осіб з України (понад 3310 осіб).

Олена Зеленська висловила подяку місту та його керівництву за підтримку українців і гуманітарну допомогу нашій країні. Вона також відзначила важливість рішення муніципалітету Кашкайша щодо налагодження побратимських зав’язків з містами Буча та Ірпінь (Київська область). 5 липня мерія Кашкайша ухвалила рішення про надання фінансової підтримки міським радам Ірпеня та Бучі (500 тис. євро кожній).

«Ця дружба підтверджується щодня, бо справжніх друзів видно за їхніми вчинками», – зазначила Олена Зеленська.

У другий день візиту вона також взяла участь у заходах Web Summit – найбільшої щорічної європейської технологічної конференції, яка триває в Лісабоні 1-4 листопада.

На платформі саміту перша леді поспілкувалася з журналістами світових ЗМІ: Reuters, Bloomberg, CNBC, Globo, The Guardian. Зокрема, дружина Президента відповіла на запитання про наслідки російської агресії в Україні та важливість технологій у протистоянні загарбнику.

«Я використовую будь-який майданчик, щоб доносити правду про те, що відбувається в Україні. Так, фахівці IT-галузі – нова для мене аудиторія, бо я швидше користувач. Але водночас – це люди майбутнього, які розробляють технології, з якими жити світу. Від них залежить, чи підуть ці технології на розвиток, чи будуть зброєю диктаторів», – розповіла Олена Зеленська.