У межах візиту Президента України до США підписано Меморандум щодо комерційної співпраці та низку важливих документів по лінії «Укроборонпрому», Мінагрополітики та МОЗ 

У межах робочого візиту Президента України до Сполучених Штатів Америки підписано низку важливих документів, зокрема Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо комерційного співробітництва.

Меморандум підписали перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко та міністр торгівлі США Джина Раймондо. Документ має на меті реалізацію взаємної зацікавленості двох країн у посиленні комерційних зв’язків для зміцнення добробуту, безпеки та економічного зростання в Україні та США шляхом заохочення комерційної участі американських компаній в українській економіці та українських компаній – у американській.

Сторони планують розробку та імплементацію комерційних проектів, а також участь у державних закупівлях в Україні та США. Ключова увага приділятиметься співпраці в енергетиці, включно з підтримкою цілей України з енергетичного переходу та декарбонізації, в інфраструктурі, розвитку цифрової економіки, оборонній сфері, кібербезпеці та галузі охорони здоров’я.

Три угоди на загальну суму 2,5 млрд дол. США уклав державний концерн «Укроборонпром». Документи стосуються співпраці з американськими оборонними компаніями.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв наголосив, що Стратегія розвитку ОПК України, яку затвердив Президент Володимир Зеленський, та нещодавно схвалений Верховною Радою у другому читанні законопроект про особливості реформування підприємств ОПК створюють необхідні умови для розширення військово-технічного співробітництва зі стратегічними партнерами, залучення інвестицій, трансферу технологій та модернізації виробництва.

«Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпрацю між нашими країнами у сфері ОПК та підтверджують зацікавленість американських партнерів у співробітництві з українським ОПК», – зазначив він.

За результатами переговорів з керівництвом американської компанії Lockheed Martin Corporation було домовлено про співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розробку спільних проектів та програм, організацію досліджень і розробок. Також сторони домовились про взаємодію у сфері комплаєнсу (відповідність нормам), що важливо задля дотримання високого рівня прозорості у співробітництві.

Також «Укроборонпром» співпрацюватиме з компанією Harris Global Communications Inc. (входить до групи компаній L3Harris Technologies), яка є одним зі світових лідерів у галузі оборонних технологій. Підписана угода передбачає реалізацію спільних проектів, зокрема інвестицій, та кооперацію у виробництві продукції повітряних, наземних і морських систем.

Крім того, підписано угоду з Global Ordnance – міжнародною компанією, яка багато років працює на глобальному ринку озброєння та військової техніки. Документ стосується, зокрема, питань закупівлі та просування продукції «Укроборонпрому».

Перемовини з президентом міжнародної компанії Day & Zimmermann Lone Star LLC Гарольдом Л. Йохом завершилися підписанням угоди щодо розробки проектів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств «Укроборонпрому».

Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо фінансування іригаційних проектів.

«Це ключова угода щодо залучення міжнародних фінансових інститутів до структурування національного оператора НАК «Вода України» та фінансування модернізації й розбудови іригаційної інфраструктури України», – зазначив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Ця домовленість дасть змогу залучати міжнародні інвестиції для відновлення державних магістральних каналів, насосних станцій та внутрішньогосподарських систем, зокрема для організацій водокористувачів. Крім того, угода створює умови для залучення масштабного фінансування від Експортно-імпортного банку США в частині середньострокових та довгострокових гарантій, прямих позик Ексімбанку.

Також Мінагрополітики підписало Меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay щодо виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.

Ця компанія є лідером світового рівня та висловила готовність інвестувати у створення виробництва повного комплексу іригаційного обладнання зі значним рівнем локалізації в Україні.

Крім того, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко уклав у США важливі домовленості про співпрацю для української системи охорони здоров'я з лідерами світового ринку, зокрема компаніями General Electric, Medtronic та MSD.

Так, з компанією Medtronic домовлено про розширення двосторонньої взаємодії щодо боротьби із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом; можливість локалізації виробництва деяких медичних засобів компанії в Україні в межах державної підтримки проектів («інвестняні»); залучення українських науковців та інвестиції в дослідження, які можуть проводити українські наукові інститути.

З General Electric досягнуто домовленості щодо технічного забезпечення лікарень новітнім обладнанням у межах модернізації медичних закладів за Національною програмою «Велике будівництво» (як побудованих приймальних відділень, так і лікарень, що проектуються). Також є домовленості щодо ранньої діагностики раку молочної залози за принципом «діагностика одного дня», з подальшим розширенням на скринінгові програми; нарощування потенціалу виробництва в Україні радіофармацевтичних препаратів; участі в спільних наукових дослідженнях.

Також Міністерство охорони здоров'я та компанія MSD обговорюють потенційне постачання Молнупіравіру – препарату-кандидата для лікування пацієнтів з COVID-19, який наразі перебуває на третій стадії клінічних випробувань. Ішлося й про збільшення пропозиції інноваційних лікарських засобів та імунобіологічних препаратів на українському ринку, зокрема трансфер технологій виробництва вакцин.

