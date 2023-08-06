У межах зустрічі в Джидді Андрій Єрмак провів низку двосторонніх переговорів щодо забезпечення обороноздатності України та реалізації Формули миру

У Саудівській Аравії керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак продовжив двосторонні переговори з очільниками делегацій, які прибули до м. Джидда для участі в зустрічі щодо реалізації Української формули миру.

Зокрема, 6 серпня відбулися переговори з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету Президента Європейської комісії.

Під час зустрічі з радником з питань національної безпеки Королівства Швеція Генріком Ландерхольмом керівник Офісу Президента подякував Швеції за потужну фінансову програму з відбудови України, вагому військову підтримку й закликав до посилення спроможностей української протиповітряної оборони.

Андрій Єрмак високо оцінив приєднання Стокгольма до Спільної декларації «Групи семи» про безпекові гарантії для України та висловив сподівання на укладення відповідної угоди зі Швецією на двосторонньому рівні.

Співрозмовники обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру та готовність Швеції приєднатися до виконання пунктів Формули щодо радіаційної та ядерної безпеки, а також щодо екологічної безпеки.

На зустрічі з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді відбувся обмін думками щодо реалізації запропонованої Президентом України Формули миру як основи для забезпечення сталого й справедливого миру на Європейському континенті.

Зокрема, Андрій Єрмак зазначив, що ПАР могла б зробити дієвий внесок у питання звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і забезпечення продовольчої безпеки, зокрема продовження дії зернової угоди.

Сторони обговорили можливості розширення двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері, галузі освіти, в гуманітарному напрямі, а також підготовку до саміту Україна – Африка.

Під час зустрічі з радником з питань національної безпеки Короля Бахрейну Нассером бін Хамадом Аль Халіфою основну увагу було приділено реалізації Української формули миру. Керівник Офісу Президента подякував Бахрейну за підтримку України в умовах збройної агресії Росії. Відбувся обмін думками щодо участі Королівства Бахрейн у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

Спілкуючись із радницею Прем'єр-міністра Канади з питань національної безпеки та розвідки Джоді Томас, Андрій Єрмак подякував канадській стороні за суттєву підтримку у створенні українського повітряного щита. З огляду на щоденні ракетні атаки РФ проти портової та аграрної інфраструктури він закликав канадських партнерів до нарощування військової допомоги Україні.

Керівник Офісу Президента подякував Канаді за підтримку України під час підготовки до Вільнюського саміту НАТО. Він висловив сподівання на започаткування найближчим часом переговорів із Канадою щодо укладення угоди про безпекові гарантії для України у розвиток Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої країни.

Співрозмовники також торкнулися питання участі Канади в авіаційній коаліції. Андрій Єрмак подякував за готовність Канади долучитися до підготовки українських пілотів і висловив сподівання на якнайшвидше рішення союзників про постачання Україні F-16.

Під час зустрічі з дипломатичним радником голови уряду Італії Франческо Тало керівник Офісу Президента України висловив подяку італійським партнерам за всебічну допомогу Україні в протистоянні збройній агресії РФ і закликав до посилення оборонних спроможностей нашої держави, зокрема протиповітряної оборони, задля порятунку життів українців і забезпечення безпеки українських міст.

Сторони скоординували подальші кроки в контексті реалізації Української формули миру та підготовки майбутнього Глобального саміту миру. Андрій Єрмак акцентував, що консолідація світу довкола імплементації Формули миру Президента України – це єдиний шлях до припинення війни й відновлення справедливого та сталого миру.

У розмові з керівником Канцелярії Прем’єр-міністра Королівства Данія Барбарою Бертельсен очільник Офісу Президента подякував Данії за всебічну допомогу у протидії російській агресії.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на полі бою, оборонну підтримку України та взаємодію на шляху до членства нашої держави в НАТО і ЄС. Андрій Єрмак подякував за приєднання Данії до Спільної декларації «Групи семи» про безпекові гарантії для України й висловив сподівання на укладення відповідної двосторонньої угоди з Королівством.

Окрему увагу було приділено питанню відновлення України. Керівник Офісу Президента високо оцінив лідерство Данії у відбудові України та патронат над Миколаївською областю.

Ключовим питанням зустрічі з керівником кабінету Президента Європейської Комісії Бйорном Зайбертом було посилення всебічної підтримки України з боку ЄС, зокрема економічної та безпекової. Андрій Єрмак подякував Європейській комісії та Президенту Урсулі фон дер Ляєн за активну роль в ухваленні відповідних рішень Євросоюзу.

Сторони обговорили модальності посилення санкцій ЄС щодо Росії з метою припинення агресивної політики Кремля.

Особливу увагу на зустрічі приділили подальшому просуванню України на шляху до членства в ЄС. Керівник Офісу Президента поінформував співрозмовника про кроки України з метою забезпечення повного виконання рекомендацій Європейської комісії протягом наступних місяців.

«Очікуємо на позитивну фінальну оцінку виконання Україною рекомендацій у межах щорічного пакету з розширення ЄС і на рекомендацію запросити Україну до переговорів про вступ відразу після оприлюднення такої оцінки», – наголосив Андрій Єрмак.

Під час зустрічі з радником із національної безпеки Президента Республіки Корея Чо Те Йонгом керівник Офісу Президента висловив подяку за солідарність з Україною, непохитну позицію та практичну підтримку нашої держави.

Сторони обговорили питання подальшого просування української Формули миру та кроки на шляху до підготовки Глобального саміту миру.

Окрему увагу було приділено питанням активізації двосторонньої взаємодії. Андрій Єрмак наголосив, що Україна розглядає Республіку Корея як важливого партнера у відбудові та відновленні нашої держави.

Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Яном Маріяном керівник Офісу Глави держави високо оцінив всебічну допомогу й солідарність Чехії з Україною у протистоянні збройній агресії РФ.

Сторони обговорили шляхи розширення двосторонньої взаємодії задля посилення оборонних спроможностей України. Андрій Єрмак особливо відзначив приєднання Чехії до Спільної декларації «Групи семи» про безпекові гарантії для нашої країни й висловив зацікавленість української сторони в укладенні відповідної двосторонньої угоди.

Співрозмовники також обговорили перебіг підготовки другого парламентського саміту Кримської платформи, який відбудеться в Празі восени поточного року. Андрій Єрмак подякував Чехії за організацію цього важливого міжнародного заходу.