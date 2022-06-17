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У Миколаєві Глава держави відвідав лікарню швидкої допомоги

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У Миколаєві Глава держави відвідав лікарню швидкої допомоги

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.

Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп’ютерної діагностики та операційний блок.

Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Володимир Зеленський поцікавився станом здоров’я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання медичним працівникам Миколаївщини.

«Хочу подякувати вам за вашу велику роботу, за те, що ви так людяно ставитеся до пацієнтів, як до своїх близьких. І за те, що ви – героїчні люди, зберігаєте життя всім – і військовим, і цивільним. Хочу побажати вам і вашим рідним та близьким здоров’я!» – сказав Глава держави.

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Робоча поїздка Президента України на Миколаївщину

18 червня 2022 року - 13:56
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