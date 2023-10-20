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Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні – звернення Президента Володимира Зеленського
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У Миколаєві Президент провів нараду щодо актуальної ситуації в регіоні

20 жовтня 2023 року - 15:46

У Миколаєві Президент провів нараду щодо актуальної ситуації в регіоні

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського в Миколаєві відбулася нарада з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував Главу держави та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич – про стан забезпечення життєдіяльності міста.

Зокрема, Президента повідомили про ситуацію з відновленням водо- та газопостачання в деокупованих населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, а також загалом про підготовку до опалювального сезону.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені державою-агресором – РФ, прикриття портової інфраструктури та результати роботи «зернового коридору».

Керівники правоохоронних органів регіону поінформували про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області й координацію роботи правоохоронців.

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