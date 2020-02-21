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У Мінську відбулося засідання ТКГ за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака

11 березня 2020 року - 22:59

У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитро Козак.

За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:

1. Питання обміну утримуваними особами.

1.1. Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.

1.2. Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.

2. Питання розведення сил і засобів.

3. Питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.

4. Питання запровадження Консультативної ради.

Підписати Рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі.

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