У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи

Процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі має ґрунтуватися на обопільності. Про це за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося у Мінську 19 червня, заявив керівник української делегації в ТКГ Леонід Кучма.

«Уся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, усі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торговельних обмежень стосовно окупованих районів Донецької та Луганської областей», – зазначив Леонід Кучма.

Під час зустрічі наголошувалося, що виконання безпекового блоку питань є відправним моментом для імплементації Мінських угод. Обговорювалося й запровадження режиму тиші, якому перешкоджає загострення, що спостерігається останнім часом.

Крім того, безпекова підгрупа отримала завдання опрацювати підготовку до так званого хлібного перемир’я.

Представники України підкреслили неприпустимість видачі російських паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей. Також наголошувалося, що зустріч Нормандської четвірки сприяла б прогресу реалізації Мінських угод.

Українська сторона також поінформувала учасників зустрічі про відкриття оновленого Центру розмінування ДСНС України в Маріуполі.

У рамках підгруп обговорювалися питання звільнення полонених, пошуку зниклих безвісти, інфраструктурні питання, зокрема стабільне водопостачання мешканців Донеччини та Луганщини.