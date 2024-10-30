У Монреалі Андрій Єрмак обговорив з представниками Канади, ОАЕ, Катару та Ради Європи актуальні питання щодо реалізації Формули миру

У перший день роботи Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів низку двосторонніх зустрічей.

Андрій Єрмак подякував радниці Прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки та розвідки Наталі Друен за організацію цього важливого заходу, де мають напрацювати рішення для всіх груп людей, яких утримує Росія: військових, цивільних і дітей.

«Я також дякую за вашу участь у більшості тематичних конференцій за пунктами Формули миру, які ми провели після першого Саміту миру. Ми високо цінуємо лідерство Канади в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей та допомогу в реабілітації цих дітей», – наголосив він.

Сторони обговорили підготовку до другого Саміту миру, де представлять Основи миру (Peace Framework), які будуть сформовані за підсумками дев'яти тематичних конференцій.

Під час зустрічі з державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів Рім бінт Ібрагім Аль Хашимі Андрій Єрмак подякував за гуманітарну допомогу та роль ОАЕ у звільненні українських військовополонених.

«Ми високо цінуємо участь ОАЕ в першому Саміті миру. Зокрема, розраховуємо, що ОАЕ могли б підтримати Спільне комюніке першого Саміту», – наголосив він.

В особі державної міністерки з питань міжнародного співробітництва МЗС Катару Лолви бінт Рашид Аль-Хатер Андрій Єрмак подякував цій країні за сприяння в поверненні з РФ і тимчасово окупованих територій України 42 українських дітей, а також за комплексну медичну та психосоціальну допомогу для групи з 16 дітей у квітні цього року.

Сторони обговорили подальшу реабілітацію українських дітей у Катарі та очікування від цієї Міністерської конференції.

«Дуже важливими є конкретні результати щодо повернення наших дітей. У нас немає часу чекати, тому що це стосується дитячих доль та життів», – зазначив Андрій Єрмак.

Також обговорили координацію наступних дій щодо реалізації Формули миру.

Із заступником генерального секретаря Ради Європи Бйорном Берге Андрій Єрмак обговорив ключову роль РЄ в реалізації сьомого пункту Формули миру «Відновлення справедливості». Зокрема, запуск Реєстру збитків, який є важливим кроком до створення міжнародного механізму відповідальності за злочин агресії.

Андрій Єрмак наголосив на тому, що важливо продовжувати роботу зі створення Спеціального трибуналу, який дасть змогу притягнути до відповідальності винних у розв'язанні війни.

Крім того, під час зустрічі відзначили рішення, ухвалені на 4-му Саміті Ради Європи, зокрема Декларацію про негайне повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії, Білорусі або тимчасово окупованих територій України.