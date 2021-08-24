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У музеї «Собор Саграда Фамілія» з ініціативи Олени Зеленської запустили україномовний аудіогід

30 серпня 2021 року - 12:44

У музеї «Собор Саграда Фамілія» з ініціативи Олени Зеленської запустили україномовний аудіогід

У межах ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської в Іспанії запрацював перший україномовний аудіогід. Він став тридцятим у мережі аудіогідів по всьому світу. Відтепер українська звучить і в легендарному музеї «Собор Саграда Фамілія» (м. Барселона). Запуск став можливим завдяки співпраці Посла України в Королівстві Іспанія Сергія Погорельцева з директором музею Шав’єром Мартінесом.

«Дуже символічно, що проект приурочено саме до 30-річчя незалежності України, і ми запускаємо 30-й аудіогід у дуже особливому місці. Українська звучатиме в історично визначному й культовому музеї – «Соборі Саграда Фамілія», перший камінь у фундамент якого був закладений ще в 1882 році. Для поширення української мови світом присутність в інституції такого масштабу – це надважливий крок», – розповіла Олена Зеленська.

Музей «Собор Саграда Фамілія» відомий тим, що спочатку його будівництвом займався архітектор Франсіско дель Вільяр, який і розробив первинний проект в неоготичному стилі. Через рік дель Вільяр покинув проект, а керівництво перебрав Антоніо Гауді. Гауді пропрацював над створенням собору Саграда Фамілія 40 років свого життя. Наразі музей перебуває на фінальній стадії будівництва, яке планують завершити у 2026 році.

Робота над україномовним аудіогідом тривала з лютого поточного року в межах проекту культурної дипломатії, яким опікується перша леді України з метою популяризації та розширення використання української мови за кордоном. Нагадаємо, раніше в межах ініціативи Олени Зеленської були запущені україномовні аудіогіди у Північній Македонії, Великій Британії, Кенії, Греції та інших країнах світу.

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