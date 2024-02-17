У Мюнхені Глава держави зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією членів Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій.

У заході взяли участь: голова Постійного спеціального комітету Палати представників з питань розвідки Майк Тернер (Республіканська партія), лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, почесний спікер Палати представників Ненсі Пелосі (Демократична партія), члени Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон, Бретт Гатрі, Енн Вагнер, Ніл Данн, Браян Фіцпатрік, Клаудія Тенні та від Демократичної партії – Джеральд Конноллі, Адам Сміт, Грегорі Мікс, Джим Гаймс, Брендан Бойл, Дональд Норкросс, Джейсон Кроу, Майкі Шеріл, Вероніка Ескобар.

Глава держави подякував усьому американському народові, Президенту США Джозефу Байдену та обом партіям Конгресу за підтримку України.

«Ми вдячні за всебічну допомогу – військову, фінансову. Також за прихисток і тепле ставлення до наших громадян, які були змушені залишити свій рідний дім через це криваве вторгнення Путіна», – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання на ухвалення Палатою представників рішень, що забезпечать подальшу необхідну підтримку України з боку США в протистоянні повномасштабній агресії РФ.

«Ми розраховуємо на вас, і я сподіваюся, що в нас будуть позитивні результати. Тому що ми маємо перемогти в цій війні. І ми повинні зробити це в єдності, захистивши наші спільні цінності», – наголосив Глава держави.

Учасники зустрічі предметно обговорили ситуацію на полі бою в Україні та можливості українських Сил оборони.

Окрему увагу було приділено розвитку оборонних індустрій. Президент розповів, зокрема, про прогрес у виробництві дронів. Він висловив сподівання на участь американського бізнесу в локалізації в Україні виробництва БпЛА, засобів ППО, артилерійських систем і снарядів.

Володимир Зеленський також поінформував членів Палати представників про економічну ситуацію в Україні. Зокрема, він зауважив, що минулого року зафіксовано зростання ВВП на 5%. Цьому, серед іншого, сприяло й посилення протиповітряної оборони завдяки допомозі США, адже більша захищеність міст спонукає українців повертатися додому з-за кордону, а це стимулює зростання економіки нашої країни.

Глава держави також розповів про те, як Україна забезпечує функціонування «зернового коридору» в Чорному морі для експорту значних обсягів аграрної продукції в різні країни світу.