У Мюнхені Глава Української держави провів зустріч із Президентом Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.
Глава Української держави привітав співрозмовника з перемогою на нещодавніх дострокових виборах Президента Азербайджану та висловив упевненість у подальшому зміцненні українсько-азербайджанських відносин.
«Ми дуже цінуємо теплі відносини між нашими державами та нашими суспільствами», – сказав Володимир Зеленський.
Президенти наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету й територіальної цілісності обох держав.
Під час зустрічі лідери обговорили двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах.
Володимир Зеленський відзначив допомогу Азербайджану в забезпеченні надійного функціонування енергетичної системи України.
Окремо він подякував Ільхаму Алієву за реалізацію проєктів з відбудови міста Ірпеня та висловив сподівання на подальший внесок Азербайджану в економічне відновлення України.
Лідери обговорили можливі спільні економічні проєкти, серед іншого в енергетичній галузі. Зокрема, йшлося про можливе використання українських газосховищ.
Співрозмовники скоординували майбутні спільні зусилля. Володимир Зеленський розповів Ільхаму Алієву про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.