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Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки
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У Мюнхені Глава Української держави провів зустріч із Президентом Азербайджану

17 лютого 2024 року - 14:11

У Мюнхені Глава Української держави провів зустріч із Президентом Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Глава Української держави привітав співрозмовника з перемогою на нещодавніх дострокових виборах Президента Азербайджану та висловив упевненість у подальшому зміцненні українсько-азербайджанських відносин.

«Ми дуже цінуємо теплі відносини між нашими державами та нашими суспільствами», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету й територіальної цілісності обох держав.

Під час зустрічі лідери обговорили двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах.

Володимир Зеленський відзначив допомогу Азербайджану в забезпеченні надійного функціонування енергетичної системи України.

Окремо він подякував Ільхаму Алієву за реалізацію проєктів з відбудови міста Ірпеня та висловив сподівання на подальший внесок Азербайджану в економічне відновлення України.

Лідери обговорили можливі спільні економічні проєкти, серед іншого в енергетичній галузі. Зокрема, йшлося про можливе використання українських газосховищ.

Співрозмовники скоординували майбутні спільні зусилля. Володимир Зеленський розповів Ільхаму Алієву про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53
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