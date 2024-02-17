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Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

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У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте

17 лютого 2024 року - 15:12

У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Глава держави подякував Королівству Нідерланди та особисто Марку Рютте за тверду й вагому підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті. Він відзначив оборонну допомогу Нідерландів обсягом понад 2 млрд євро, передбачену для України в поточному році, а також внески до Європейського фонду миру, гуманітарну допомогу та підтримку проєктів із відбудови нашої країни.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України, потреби в ППО та артилерії. Окремо зупинилися на діяльності міжнародної авіаційної коаліції, важливій ролі Нідерландів у процесі підготовки українських пілотів на території Румунії та передачі Україні винищувачів F-16.

Президент України відзначив успішну роботу команд двох країн над проєктом двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7.

Лідери також обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окрему увагу Володимир Зеленський і Марк Рютте приділили інтеграції України в НАТО.

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53
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