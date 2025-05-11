У нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів – звернення Президента

Бажаю здоров'я, шановні українці, українки!

Багато сьогодні було дипломатичної роботи – і нашої з партнерами, і комунікації між партнерами на підтримку для нас. Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п'ятнадцятого травня, у Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують. Сьогодні я спілкувався з Президентом Франції Еммануелем Макроном – Еммануелю, дякую за підтримку! Спілкувався з Президентом Фінляндії Стуббом – Александер, дякую! Також хочу подякувати всім лідерам: Прем'єр-міністру Британії Стармеру, канцлеру Німеччини Мерцу, Прем'єр-міністру Польщі Туску, які разом з Еммануелем учора були в Києві. І всім, хто до нас доєднався онлайн. Ми провели дуже продуктивну зустріч. Також я вдячний усім лідерам, усім країнам, з якими говорили щодо безпеки й дипломатії, щодо припинення вогню: 30 країн, Євросоюз і НАТО. Ми готуємо хороші рішення на підтримку України, на підтримку наших людей.

І ще одне, дуже важливе. Ми всі сьогодні кажемо «дякую» нашим мамам – дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини, і за те, що кожен з нас завжди й за будь-яких умов дитина, поки є мама. Мамо, дякую тобі! Мамуль, не переживай – я поїв, усе нормально. Пишаюсь нашими людьми.

Слава Україні!