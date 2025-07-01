У нас є чітка інформація – і партнери це підтверджують, – що санкції для Росії справді болісні – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар.

Сьогодні було багато різних нарад – підготовчих нарад передусім. Ми готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, також з іншими нашими партнерами. І серед головних питань буде виробництво зброї – наші спільні інвестиції, наші спільні проєкти. Сьогодні почалося нове головування в Раді ЄС – головування саме Данії, і для нас важливо, щоб цей період, – а це наступні пів року – став справді результативним і в безпекових питаннях, зокрема для оборонної промисловості, і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти Росії справді працював – і працював так, щоб закінчити цю війну та реально обмежити російський потенціал агресії. У нас є чітка інформація – і партнери це підтверджують, – що санкції для Росії дійсно болісні, і якщо тиск іще збільшити, це буде спонукати Росію справді думати про щось іще, окрім фронту й ненависті до сусідів.

Сьогодні говорив із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Я подякував йому за підтримку України, нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, а також висловив Азербайджану повну нашу підтримку та солідарність. Зараз Росія розпалює нову кампанію ворожнечі проти сусідів, і після жорстокого вбивства в Росії двох людей з азербайджанської громади ще й погрожує Азербайджанській державі. Треба, щоб усі партнери однаково це сприймали – сприймали як загрозу не комусь одному, а всім – усім, хто поруч із Росією. Вбиваючи одних і принижуючи інших, Росія намагається залякати та підкорити всіх. І це треба зупиняти. Має бути достатній захист життя для кожного народу й абсолютна повага до гідності людей.

І ще кілька речей.

Україна продовжує боротися за справедливість – за справедливе покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави й народу. І за справедливу відповідальність усіх, хто обрав для себе особисто Росію, а не мирне й нормальне життя. Сьогодні я підписав документи, щоб направити на ратифікацію нашу угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. І маємо абсолютно точно напрацювати таймінг – тобто терміни, коли всі процедурні рішення для запуску трибуналу будуть реалізовані й коли фактично відбудеться запуск трибуналу. Я очікую доповіді щодо цього від Міністерства закордонних справ України та юристів Офісу одразу після ратифікації угоди про трибунал.

Також ми продовжуємо працювати й в українському санкційному напрямі – незабаром будуть нові рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій. Вже готуються відповідні матеріали.

І також я підписав сьогодні указ про відзначення наших воїнів державними нагородами – майже щодня такі укази. Цього разу – досить великий указ. У ньому – 414 захисників, і більшість із них із Національної гвардії України – 354 воїни Нацгвардії. Серед них, зокрема, «азовці», захисники Маріуполя, хлопці, яких ми повернули з російського полону. І працюємо, щоб звільнити всіх наших людей – кожного воїна, кожного цивільного, усіх дорослих і дітей, які ще утримуються в російській неволі. Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім нашим людям!

Слава Україні!