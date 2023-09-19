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Сьогодні людство має діяти в повній солідарності, щоб урятувати життя – виступ Президента Володимира Зеленського під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН
Сьогодні людство має діяти в повній солідарності, щоб урятувати життя – виступ Президента Володимира Зеленського під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН

19 вересня 2023 року - 22:27

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Агресор і всі його методи війни мають стримуватися так само, як відбувається стримування ядерної зброї – Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН

19 вересня 2023 року - 23:31

У Нью-Йорку Глава держави зустрівся з Президентом Європейської ради

19 вересня 2023 року - 22:45

Сьогодні людство має діяти в повній солідарності, щоб урятувати життя – виступ Президента Володимира Зеленського під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН

19 вересня 2023 року - 22:17

Треба рятувати не лише життя, а і його якість – Олена Зеленська під час зустрічі з генеральним директором ВООЗ

19 вересня 2023 року - 21:32

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Візит Президента України та першої леді до США
Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19

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У Нью-Йорку Глава держави зустрівся з Президентом Європейської ради

19 вересня 2023 року - 22:45

У Нью-Йорку Глава держави зустрівся з Президентом Європейської ради

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Лідери обговорили стан виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо членства України в ЄС.

Глава держави поінформував Президента Європейської ради про ситуацію на полі бою. У цьому контексті сторони наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку ЄС.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру.

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Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами, 19 вересня 2023 року.
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