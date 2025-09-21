У Нью-Йорку Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому освіті в Україні під час війни

На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська взяла участь у спеціальному освітньому заході, присвяченому шкільній освіті: «Вчитися залишатися сильними: освіта як основа стійкості України».

Дружина Президента розповіла про реальність, у якій українським дітям доводиться здобувати освіту. Перша леді зазначила: щоб школярі могли безпечно навчатися офлайн у прифронтових регіонах, в Україні будують школи в укриттях. Також Фундація Олени Зеленської облаштовує укриття у школах і дитячих садках по всій країні. Попри війну триває реформа шкільного харчування, упроваджують «Уроки щастя» в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

«Хоча право на освіту давно задеклароване, у реальному житті за нього все ще треба боротися в багатьох країнах. Україна опинилася перед необхідністю фізично захищати освіту, коли на нас напала сусідня країна. Ми – батьки, держава – подумали, що не маємо права позбавляти дітей нормального життя», – сказала Олена Зеленська.

Вона також розповіла, що, згідно з результатами міжнародного дослідження, яке провели до пʼятого Саміту перших леді та джентльменів, третина батьків і дітей у 14 країнах зазначила, що їм недостатньо від школи лише знань. Натомість є потреба у навичках життя, комунікації та відносин.

Олена Зеленська закликала учасників заходу долучатися до глобальної кампанії «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який», ініційованої під час 5-го Саміту перших леді та джентльменів. Дружина Президента також звернулася з проханням демонструвати у школах різних країн відеоуроки «Знімки з України: нерозказані історії підлітків». У роликах розповідають історії українських школярів, які навчаються в умовах війни та мріють про щасливе майбутнє.

Спеціальний захід організували постійні представництва України й Литви при ООН та ГО «Освіторія» за підтримки перших леді України та Литви.

Крім того, на полях Генасамблеї ООН Олена Зеленська провела окремі зустрічі з Королевою Швеції Сільвією та Королевою бельгійців Матильдою. Дружина Президента подякувала їм та їхнім країнам за активну роль у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей та підтримку України.