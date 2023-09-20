У Нью-Йорку Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Албанії

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою.

Албанія головує в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй протягом вересня поточного року.

Глава держави високо оцінив внесок Албанії в протидію повномасштабній російській агресії, зокрема в межах непостійного членства країни в Раді Безпеки ООН.

Володимир Зеленський висловив подяку за послідовну позицію Республіки Албанія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також за рішення албанського уряду про надання практичної допомоги нашій країні.

Президент поінформував Прем’єр-міністра Албанії про ситуацію на полі бою та розповів про виклики, пов’язані з мінуванням величезних територій.

Сторони обговорили допомогу балканських країн у відбудові та реконструкції України.

Володимир Зеленський поінформував Еді Раму про зусилля нашої держави з консолідації міжнародної підтримки Української формули миру. Президент запросив представника Албанії приєднатися до наступної зустрічі на рівні радників і до підготовки Глобального саміту миру.

Під час переговорів лідери підписали Спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

У документі Албанія фіксує підтримку нашої країни на шляху до НАТО, а також свій намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності. Республіка Албанія засвідчила готовність щодо надання нашій державі політичної, військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки в межах двосторонньої та міжнародної співпраці.

Президент подякував Албанії за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України. Цей документ, зокрема, є основою для подальших двосторонніх угод між Україною та її партнерами.