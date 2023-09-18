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У Нью-Йорку Президент відвідав клініку, де лікуються українські військові, та нагородив захисників

19 вересня 2023 року - 01:46

У Нью-Йорку Президент відвідав клініку, де лікуються українські військові, та нагородив захисників

﻿У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці.

Глава держави оглянув кімнату реабілітації, де встановлено спеціальне обладнання для відновлення фізичних можливостей поранених воїнів.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами «За мужність» III ступеня.

«Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, боронити її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни. Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні – кожен боєць України – для того, щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги й повернення додому!» – сказав він.

Крім того, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені: фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекка Гонзалез, президент і генеральний директор корпорації Northwell Health Майкл Даулінг, старший фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Пітер Леоне.

Протезування та реабілітація українських воїнів здійснюються за підтримки неприбуткової організації Kind Deeds.

Володимир Зеленський вручив відзнаку Глави держави «Золоте серце» президенту й засновнику Kind Deeds Олександру Рубцову.

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