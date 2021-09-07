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Володимир Зеленський виступив у Стенфордському університеті
Володимир Зеленський виступив у Стенфордському університеті

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У Нью-Йорку Президент зустрівся з представниками бізнесу та потенційними інвесторами

21 вересня 2021 року - 22:34

У Нью-Йорку Президент зустрівся з представниками бізнесу та потенційними інвесторами

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee).

Глава держави зауважив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських і євроатлантичних стандартів.

«Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, є для нас вкрай важливою», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним із найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

«Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила амбітний план змін у державі.

«Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, насамперед США, що дасть змогу нам здійснити трансформацію у короткі терміни. Закликаю вас долучитися до реалізації цього плану», – наголосив він.

Глава держави ознайомив інвесторів із безпековою ситуацією на Донбасі та викликами в енергетичній сфері у контексті проекту «Північний потік – 2».

Президент зауважив, що Україна готується до жалобних заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та запросив долучитися до цих заходів.

Володимир Зеленський висловив подяку єврейській громаді Сполучених Штатів Америки, яка має історичні зв’язки з нашою країною та зробила значний внесок у розвиток стратегічних відносин між Україною та США.

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Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

21 вересня 2021 року - 19:02
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