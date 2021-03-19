У Офісі Президента відбулося організаційне засідання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів організаційне засідання Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. На зустрічі були розглянуті першочергові завдання новоствореного дорадчого органу при Президентові України.

Андрій Єрмак відзначив гостру потребу у створенні цієї ради. «У суспільстві є запит і назріла потреба у створенні такого органу», – констатував він.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна додала, що завдяки своїм мужнім захисникам Україна зуміла відстояти незалежність та суверенітет і неодмінно здобуде перемогу й відновить територіальну цілісність.

«А ветерани мають отримати відповідний правовий захист з боку держави», – переконана вона.

За словами очільниці Мінветеранів, робочі групи у складі Консультативної ради займатимуться, зокрема, напрямом безпосередньої допомоги у конкретних випадках порушення прав ветеранів, а також превентивним освітнім напрямом, щоб правоохоронні та судові органи вміли працювати зі справами, які стосуються ветеранів.

Але робота ради не зводитиметься лише до юридичних аспектів, адже одне із завдань цього консультативного органу – не допускати дискредитації звання ветерана.

Голова Консультативної ради Альона Вербицька зазначила, що сім років займається захистом прав військовослужбовців і розуміє, як гостро стоїть питання справедливості, особливо щодо захисників-добровольців, які через прогалини в законодавстві фактично мають нести відповідальність за свій патріотизм.

«Дуже потрібна платформа, на якій ми зможемо зібратися й опрацювати всі справи та звернення щодо біди, з якою зіткнулися наші добровольці, захисники, і по можливості допомогти вирішити ці питання», – сказала вона.

Як зазначила Альона Вербицька, члени Консультативної ради, серед іншого, будуть залучені до напрацювання проектів законів задля розв'язання системних проблем.

Голова Консультативної ради додала, що у своїй роботі орган використовуватиме досвід інших країн, урядових і неурядових організацій у цій сфері, щоб імплементувати його в українське законодавство.

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець звернув увагу також на необхідність реформування військової юстиції.

«Окрім поточних питань, консолідація всієї роботи має бути втілена у подальше реформування військової юстиції», – сказав він.

Учасники зустрічі також обговорили можливості надання первинної правової допомоги, доцільність напрацювання протоколів дій для поліцейських, освітні питання.

«Я сподіваюся, що ця Консультативна рада буде активною і, головне, – ефективною та принесе результати для України і її громадян», – зазначила ветеран, доброволець батальйону «Айдар» у 2014-2015 роках, очільниця жіночого ветеранського руху Андріана Арехта.

Вона зауважила, що очікує від ради доведення до завершення справ, які, зокрема, стосуються ветеранів, та звільнення невинних.

«Сьогодні всі ветерани російсько-української війни потребують справедливості щодо захисту їхньої честі та гідності. А випадки засудження та відкриття справ показують, що у нас є політика неповаги до захисників та захисниць України. І це потрібно змінювати», – сказала Андріана Арехта.

Вона наголосила, що ветерани – це проактивні громадяни, які готові відстоювати, змінювати та будувати нашу країну.

Ветеран Вельдар Шукурджиєв процитував ініціативу Президента України щодо створення Консультативної ради, зазначивши, що рада захищатиме права ветеранів, волонтерів, політв’язнів, а також постраждалих на Майдані.

«Роботи з 2014 року накопичилося дуже багато. Ми знаємо, що є деякі судові рішення, які мають значний суспільний резонанс. Суспільство вимагає справедливості», – зауважив Вельдар Шукурджиєв.

«Рада досить широка. У ній представлені всі – від громадських активістів до народних депутатів і міністрів. Це значний крок уперед у розвитку демократії в Україні», – додав він.

На майданчику ради спільно працюватимуть представники Офісу Президента, центральних органів виконавчої влади та громадянського суспільства, правозахисники, представники медіа, що дасть можливість актуалізувати питання захисту ветеранів та інформувати про це суспільство.