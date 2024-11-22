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У Парижі Андрій Єрмак зустрівся з головою МЗС і радником Президента Франції

23 листопада 2024 року - 17:06

У Парижі Андрій Єрмак зустрівся з головою МЗС і радником Президента Франції

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Парижі провів зустрічі з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро та дипломатичним радником Президента Франції Емманюелем Бонном.

Андрій Єрмак подякував Франції за підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на продовження плідної співпраці.

Керівник Офісу Глави держави обговорив із міністром закордонних справ і радником Емманюеля Макрона актуальні безпекові питання, зокрема ситуацію на полі бою.

З Жаном-Ноелем Барро обговорив протидію та посилення позицій Заходу проти автократій.

Керівник Офісу Президента також поспілкувався про актуальну ситуацію в Україні з провідними французькими ЗМІ.

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