У Парижі відбулося засідання коаліції охочих, під час якого обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки

У Парижі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі коаліції охочих, яку організував Президент Франції Емманюель Макрон.

На зустрічі також були присутні: Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і спецпредставник Президента США Стівен Віткофф.

Учасники скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. Партнери відзначили роботу, яку провели головнокомандувачі армій і військові над практичною рамкою. Лідери погодилися, що настав час перейти до політичної рамки.

На засіданні також відзначили, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

Окрема увага – внеску, який кожна з 35 країн готова зробити для гарантування Україні безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Стівен Віткофф запевнив, що США також забезпечать підтримку зі свого боку.

Лідери мають однакове розуміння: Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну, тому потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Про напрацювання санкційних кроків також повідомила Японія.

До зустрічі коаліції охочих в онлайн-форматі також долучилися: Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі, Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, федеральна міністерка закордонних та європейських справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер та міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.