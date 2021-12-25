Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вітання Президента християнам України західного обряду
Вітання Президента християнам України західного обряду

25 грудня 2021 року - 08:46

Переглянути всі відео
ностанні новини

У переддень Нового року Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним Василем Ковачем, який подолав важке захворювання

30 грудня 2021 року - 16:41

Культурна дипломатія: з ініціативи Олени Зеленської вже запущено 35 аудіогідів українською у 25 країнах світу

30 грудня 2021 року - 15:21

Президент затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та проведення щорічних призовів на строкову військову службу у 2022 році

30 грудня 2021 року - 12:13

Перша леді підбила підсумки перехідного періоду реформи шкільного харчування

29 грудня 2021 року - 19:31

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України і першої леді в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України
Участь Президента України і першої леді в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України

22 грудня 2021 року - 21:43

Перейти до всіх галерей

У переддень Нового року Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним Василем Ковачем, який подолав важке захворювання

30 грудня 2021 року - 16:41

У переддень Нового року Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним Василем Ковачем, який подолав важке захворювання

Президент України Володимир Зеленський напередодні новорічних свят зустрівся з уродженцем селища Солотвино Закарпатської області, 17-річним Василем Ковачем. Хлопець мріяв сфотографуватися з Главою держави після того, як подолає важке онкозахворювання.

Юнак розпочав лікування на початку 2021 року у Львові. Наприкінці липня через агресивну форму хвороби Василеві довелося здійснити трансплантацію кісткового мозку. Донором для нього стала його 8-річна сестра.

Зараз хлопець продовжує лікування, але вже амбулаторно. Він мріяв про те, що одужає та сфотографується з Президентом України.

Звертаючись до Василя Ковача, Володимир Зеленський сказав: «Здоров’я – це найголовніше. Бажаю тобі подолати всі виклики й вийти переможцем. А мрію про фото з Президентом здійснити нескладно. Мені приємно познайомитися з тобою».

Глава держави зауважив, що юнак народився в мальовничому краї з унікальним кліматом, та поцікавився у Василя планами на майбутнє.

Володимир Зеленський подарував хлопцеві на пам’ять годинник.

Президент також висловив побажання, щоб громадяни України охочіше ставали донорами кісткового мозку, щоб історій перемоги над важкою хворобою в нашій країні було більше.

Версія для друку