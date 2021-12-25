У переддень Нового року Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним Василем Ковачем, який подолав важке захворювання

Президент України Володимир Зеленський напередодні новорічних свят зустрівся з уродженцем селища Солотвино Закарпатської області, 17-річним Василем Ковачем. Хлопець мріяв сфотографуватися з Главою держави після того, як подолає важке онкозахворювання.

Юнак розпочав лікування на початку 2021 року у Львові. Наприкінці липня через агресивну форму хвороби Василеві довелося здійснити трансплантацію кісткового мозку. Донором для нього стала його 8-річна сестра.

Зараз хлопець продовжує лікування, але вже амбулаторно. Він мріяв про те, що одужає та сфотографується з Президентом України.

Звертаючись до Василя Ковача, Володимир Зеленський сказав: «Здоров’я – це найголовніше. Бажаю тобі подолати всі виклики й вийти переможцем. А мрію про фото з Президентом здійснити нескладно. Мені приємно познайомитися з тобою».

Глава держави зауважив, що юнак народився в мальовничому краї з унікальним кліматом, та поцікавився у Василя планами на майбутнє.

Володимир Зеленський подарував хлопцеві на пам’ять годинник.

Президент також висловив побажання, щоб громадяни України охочіше ставали донорами кісткового мозку, щоб історій перемоги над важкою хворобою в нашій країні було більше.