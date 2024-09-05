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У Перу запрацював україномовний аудіогід

8 вересня 2024 року - 12:09

У Перу запрацював україномовний аудіогід

У Перу з’явився аудіогід українською мовою. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Аудіогід запрацював у музеї «Місце пам'яті, толерантності та соціальної інтеграції». Цей заклад присвячений історіям тих, хто загинув від насильства комуністичних повстанських рухів і порушення прав людини з боку силовиків упродовж 1980–2000 років. Щомісяця музей відвідує близько 8 тисяч людей.

«Сама назва музею, який постав на згадку про ті події, визначає його ідею. Історія може бути тяжкою й травматичною, але пам’ять і роздуми про наслідки насильства, про його жертв і винуватців важливі й обов’язкові для кращого майбутнього», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді висловила сподівання, що після перемоги в Україні також з’являться музеї, які збережуть увесь наш досвід і пам’ять про війну, щоб російська навала більше ніколи не повторилася.

Загалом нині доступні 87 аудіогідів українською в 47 країнах. Проєкт з українізації провідних пам’яток світу з’явився з ініціативи Олени Зеленської.

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