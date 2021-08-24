У Північній Македонії запрацював україномовний аудіогід – 29-й у межах ініціативи Олени Зеленської

У межах проекту культурної дипломатії, яким опікується перша леді України Олена Зеленська, у Скоп'є (Північна Македонія) запрацював україномовний аудіогід. Відтепер послухати екскурсії українською можна буде і в найвідвідуванішому музеї країни – Музеї македонської визвольної боротьби. Це перший україномовний аудіогід у Північній Македонії та 29-й у межах ініціативи дружини Президента України.

«Україномовні аудіогіди покликані робити культурний міжнародний спадок доступним для наших співвітчизників, а українську – помітною для іноземців. Сьогодні ми запускаємо 29-ий аудіогід в нашій мережі. Кожен з них – важлива частина проекту культурної дипломатії, а для мене – це впевнені кроки в розбудові іміджу України у світі», – відзначила Олена Зеленська.

У Музеї македонської визвольної боротьби представлено понад 3 тис. старовинних експонатів, пов’язаних з історичною та культурною традицією народу, боротьбою за визволення та створенням незалежної держави. Крім того, у ньому зберігаються твори українських митців: чверть картин з колекції закладу створені Олексієм Кулаковим, Ларисою Бондаренко та Наталією Папірною. Воскові фігури видатних постатей македонської історії, презентовані в музеї, також виготовили українські майстри. Впровадження аудіогіда українською мовою дасть змогу туристам з України, яких щосезону стає дедалі більше в цій дружній балканській країні, краще зрозуміти ідентичність та шлях розвитку македонського народу.

29-й україномовний аудіогід – один із низки аудіогідів, які вже працюють по всьому світу з ініціативи Олени Зеленської, зокрема у Греції, Кенії, Великій Британії, Франції, Австрії та інших країнах світу.