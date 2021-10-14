У Полтаві відкрили обласну філармонію, повністю реконструйовану в межах програми Президента «Велике будівництво»

Полтавська обласна філармонія, розташована в будівлі колишньої Великої хоральної синагоги у Полтаві, відкрилася після повної реставрації, що була проведена в межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко, який перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині, зазначив, що будівля філармонії не працювала понад десять років. У 2009-му в її приміщенні сталася пожежа, а 2016 року почалася реставрація.

«Минулого року об’єкт додали до програми Президента України «Велике будівництво», і за рік нам багато вдалося зробити. «Велике будівництво» – це не лише нове будівництво або реконструкція, це кінець епохи довгобудів», – сказав Кирило Тимошенко.

Під час реставрації у філармонії відремонтували глядацьку залу та балкон, фойє, сцену, провели утеплення, відреставрували частину фасаду. Також переобладнали санвузли з урахуванням потреб маломобільних груп населення, облаштували приміщення для гуртків, замінили вікна та двері. Крім того, відбулося облаштування звукоапаратної, світлоапаратної та інших приміщень.

Нині у філармонії працюють п’ять творчих колективів, заслужені артисти України, заслужені працівники культури, народна артистка України та заслужений діяч мистецтв України. Полтавська філармонія бере активну участь у мистецьких заходах, міжнародних фестивалях. Цей заклад включений до переліку туристичних «магнітів» області й до нових туристичних маршрутів та пішохідних екскурсій містом.

Перебуваючи у Полтаві, заступник керівника Офісу Глави держави також відвідав Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, проект реставрації якого реалізується в межах програми Президента України «Велика реставрація». Роботи на цьому об’єкті планують завершити у вересні 2022 року.

У музеї здійснюють монтаж чорнової підлоги в залі урочистостей та кімнаті прийому офіційних гостей, монтаж систем електро-, водо-, теплопостачання, мереж звукофікації, утеплення горищного перекриття тощо.

Під час проведення відновлювальних робіт стоїть завдання зберегти автентичний вигляд будівлі музею, спорудженої в стилі українського модерну малярем та архітектором Василем Кричевським для Полтавського земства на межі ХІХ-ХХ століть. Передбачається поєднання історії та сучасності, найновіших технічних розробок для того, щоб зробити виставкові зали та експонати більш презентабельними, інформативними та мобільними.