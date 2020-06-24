У постраждалих від повені районах відновлено проїзд по всіх дорогах державного значення, незабаром ці території повернуться до нормального життя – Президент України

Повноцінне життя на територіях західних областей України, які постраждали внаслідок повені, буде відновлено якнайшвидше. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Уряду я поставив завдання, і сьогодні о другій годині дня уряд виділив близько 750 мільйонів гривень для відновлення всього цього», – сказав Володимир Зеленський під час телевізійного включення з Івано-Франківської області, де він перебуває з терміновою робочою поїздкою.

Президент зазначив, що деякі пошкоджені будівлі неможливо відновити, тому люди будуть переселені в інші помешкання.

«Потрібна солярка, гумові човни для людей, харчування, вода. Тому що затоплене майже все», – сказав Глава держави, додавши, що все необхідне є.

Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок повеней зруйновано тисячі будівель, затоплено близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Також зруйновані дороги, дамби та декілька старих мостів.

«Зараз відновили всі дороги державного значення. Співробітники ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, автодору працюють тут. Я хочу також подякувати місцевому населенню – вони працюють разом. Потрібен деякий час», – сказав Президент, зауваживши, що «люди вражені роботою наших служб».

Він закликав наполегливо працювати задля подолання наслідків негоди.

«По-перше, щоб відновити всі населені пункти й інфраструктуру. По-друге, щоб знайти комплексне рішення проблеми підтоплень і запобігти повторенню подібного в майбутньому», – зазначив Глава держави.