У Празі Глава держави зустрівся з президентами Сенату й Палати депутатів Парламенту Чехії

У межах візиту до Чеської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом та президентом Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою.

Володимир Зеленський висловив подяку президенту Сенату та чеському народу за сталу й дієву підтримку України у відсічі збройній агресії Російської Федерації та за надання допомоги тимчасово переміщеним українським громадянам.

Президент України відзначив важливість ухвалення Сенатом постанов про визнання злочинів Росії в Україні геноцидом українського народу та підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, що свідчить про чітку політичну позицію Чеської Республіки.

Особливу увагу під час розмови було приділено обговоренню питання щодо проведення Глобального саміту з імплементації Української формули миру та якнайшвидшого набуття Україною членства в НАТО та Європейському Союзі.

Володимир Зеленський також подякував Мілошу Вистрчілу за активну позицію Чехії стосовно відбудови України й важливих українських ініціатив.

«Проведення в Празі в жовтні другого Парламентського саміту Кримської платформи наблизить до спільної мети – деокупації Кримського півострова та всіх тимчасово окупованих територій України», – підсумував Глава держави.

Мілош Вистрчіл подарував Володимиру Зеленському символічний ключ від Сенату Чехії.

«Найбільшим друзям, тим, кого ми поважаємо, ми передаємо ключ від чеського Сенату. Оскільки у вас буде ключ від чеського Сенату, двері Сенату й наші серця будуть завжди відкриті», – сказав Мілош Вистрчіл.

Президент України подякував Сенату Чехії за подарунок.

«Я вважаю, що це ключ, якого заслуговують наш народ, наші військові. Дякую Сенату за таку ознаку визнання міцності нашої держави й боротьби за нашу незалежність. Хочу подякувати вам за те, що ви нам відкрили двері на самому початку вторгнення Росії. Відкрили без будь-яких умов, прихистили наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, сенатор Іржі Ружичка подарував Главі держави шеврон, який йому передали чеські волонтери, котрі понад рік працюють в Україні.

Під час зустрічі з Президентом Палати депутатів парламенту Чехії Володимир Зеленський подякував за підтримку України та важливі рішення нижньої палати парламенту.

Співрозмовники наголосили на необхідності санкційного тиску на Росію в межах ЄС та інших міжнародних організацій, а також взаємодії сторін у реалізації курсу України на повноправне членство в ЄС і НАТО. У цьому контексті Президент України висловив сподівання на максимально активну позицію з цих питань Палати депутатів парламенту Чехії.

Володимир Зеленський також подякував за надання гуманітарної допомоги та активну позицію Чехії в питанні відбудови України.