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У Празі Володимир Зеленський і Петр Павел зустрілися з українським хлопчиком Антоном Коцком, який проходить лікування в Чехії 

6 липня 2023 року - 23:28

У Празі Володимир Зеленський і Петр Павел зустрілися з українським хлопчиком Антоном Коцком, який проходить лікування в Чехії 

У Празі Президент України Володимир Зеленський і Президент Чеської Республіки Петр Павел зустрілися з 14-річним українцем Антоном Коцком із міста Борислав Львівської області. 

Антон Коцко з березня 2022 року перебуває в Чехії на лікуванні. Хлопчик мріяв зустрітися з Президентом України та навіть записав відеозвернення до нього. У відповідь Глава держави теж записав звернення для Антона.

Володимир Зеленський поцікавився справами хлопця й подарував йому марку із зображенням пса Патрона з гаслом «Сильніші разом».

«Бажаю тобі перемоги й дякую за твою міцну віру», – зазначив Глава держави.

«Пане Президенте, я дуже радий, що ми сьогодні зустрілися, це було моє найзаповітніше бажання», – сказав хлопчик і подякував Володимиру Зеленському за подарунок.

Антон Коцко подарував Президентові України футболку зі своїм малюнком і написом «Разом ми сила», сувенір у формі серця, а також фігуру богині правосуддя Феміди.

«Велика подяка вам за те, що ви ведете Україну до перемоги. Хочу подарувати вам богиню правосуддя Феміду, щоб в Україні процвітали чесніть і непідкупність, а будь-яке зло було справедливо покаране. Я бачу в цій богині те, що ви показуєте світові щодня. Я пишаюся вами та всією Україною!» – сказав хлопчик.

«Дуже дякую тобі, Антоне! Це дуже важливо – бути в єдності, бути разом. Дуже дякую за всі подарунки!» – відповів Глава держави.

Антон Коцко також вручив подарунки Петру Павелу і подякував йому за гостинність Чехії.

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Робочий візит Глави держави до Чеської Республіки

6 липня 2023 року - 22:26
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