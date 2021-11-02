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У Празькому Граді в межах ініціативи Олени Зеленської запрацював україномовний аудіогід

3 листопада 2021 року - 10:12

У Празькому Граді в межах ініціативи Олени Зеленської запрацював україномовний аудіогід

У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської у Празькому Граді – найбільшому за площею фортечному комплексі світу – запрацював україномовний аудіогід. Об'єкт входить до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Град близько 880 року заснував чеський князь Борживой з роду Пршемисловичів. Відтоді він виконує функцію резиденції чеських правителів, а з 1918 року – президентів країни. На території Граду можна знайти зразки більшості архітектурних стилів минулого тисячоліття, тому його ще називають «підручником» зі світової архітектури та історії мистецтва.

«Завдяки аудіогідам ми відкриваємо українцям нові культурні точки по всьому світу, а тим, хто прагне вивчати нашу мову, – даємо можливість її почути. Продовжуємо розширювати кордони!» – наголосила Олена Зеленська.

Над перекладом текстів українською працювало Посольство України в Чеській Республіці. Голосом 32-го аудіогіда став український актор Олександр Биструшкін, який мешкає в Чехії.

Аудіогід можна прослухати через мобільний додаток «Празький Град. Аудіогід» для iOS та Android.

Нагадаємо, україномовні аудіогіди – ініціатива першої леді України, покликана популяризувати й розширювати сфери використання української мови за кордоном. Такі аудіогіди вже працюють у Версалі, Колізеї, Лондонському Тауері й навіть у маєтку першого Президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.

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