Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру – звернення Президента
Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру – звернення Президента

21 квітня 2025 року - 21:36

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Преторії відбулася зустріч президентів України та Південно-Африканської Республіки

24 квітня 2025 року - 13:50

Представники України провели зустріч із Кітом Келлогом

23 квітня 2025 року - 20:49

У Лондоні відбулася зустріч делегації України та представників країн – учасниць коаліції охочих

23 квітня 2025 року - 17:41

Україна готова до безумовного припинення вогню та переговорів про тривалий мир у будь-якому форматі – Президент

22 квітня 2025 року - 21:20

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента і першої леді України до Південно-Африканської Республіки
Робочий візит Президента і першої леді України до Південно-Африканської Республіки

24 квітня 2025 року - 13:04

Перейти до всіх галерей

У Преторії відбулася зустріч президентів України та Південно-Африканської Республіки

24 квітня 2025 року - 13:50

У Преторії відбулася зустріч президентів України та Південно-Африканської Республіки

У Преторії відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси.

Глава Української держави поінформував Президента ПАР, який головує у «Групі двадцяти», про сьогоднішні ракетні й дронові обстріли України та українців з боку Росії. Володимир Зеленський розповів про нагальну важливість активізації глобальних дипломатичних зусиль і тиску для негайного та безумовного припинення ударів.

Лідери також обговорили гуманітарні питання, зокрема допомогу Південно-Африканської Республіки в поверненні полонених і українських дітей, яких викрала Росія.

Серед інших тем зустрічі – поглиблення торговельно-економічної співпраці, співробітництво в галузях сільського господарства, продовольчої безпеки, освіти і науки та спільні проєкти у сферах енергетики, безпеки, цифровізації та комунікацій.

ф

Робочий візит Президента і першої леді України до Південно-Африканської Республіки

24 квітня 2025 року - 13:04
Версія для друку