У Преторії відбулася зустріч президентів України та Південно-Африканської Республіки

У Преторії відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси.

Глава Української держави поінформував Президента ПАР, який головує у «Групі двадцяти», про сьогоднішні ракетні й дронові обстріли України та українців з боку Росії. Володимир Зеленський розповів про нагальну важливість активізації глобальних дипломатичних зусиль і тиску для негайного та безумовного припинення ударів.

Лідери також обговорили гуманітарні питання, зокрема допомогу Південно-Африканської Республіки в поверненні полонених і українських дітей, яких викрала Росія.

Серед інших тем зустрічі – поглиблення торговельно-економічної співпраці, співробітництво в галузях сільського господарства, продовольчої безпеки, освіти і науки та спільні проєкти у сферах енергетики, безпеки, цифровізації та комунікацій.