У присутності Президента підписано контракт на продовження постачання ядерного палива для Рівненської АЕС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Патріком Фрагманом, президентом та головним виконавчим директором американської компанії Westinghouse, яка постачає ядерне паливо для українських атомних електростанцій.

У присутності Глави держави відбулося підписання нового контракту між компаніями «Енергоатом» та Westinghouse щодо постачання в Україну палива для реакторів типу ВВЕР-440.

Крім того, сторони підписали Протокол про наміри з розвитку співробітництва між компанією-постачальником та Відокремленим підрозділом Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» – «Атоменергомаш».

Цей документ передбачає виготовлення «Атоменергомашем» компонентів палива Westinghouse з ринком збуту за межами України, збільшення номенклатури компонентів палива, які можуть виготовлятися «Атоменергомашем». Також передбачається виробництво обладнання для інспекції палива ВВЕР-1000 та/або ВВЕР-440.

Після підписання документів Президент нагадав, що Україна свого часу стала першою у світі країною, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000. З новим контрактом Україна буде однією з перших країн, яка отримуватиме альтернативне паливо для реакторів ВВЕР-440.

Також Глава держави наголосив, що нові домовленості є продовженням плідного 20-річного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо диверсифікації постачання палива на українські АЕС.

«Це – перш за все поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для нашого державного «Енергоатома», який генерує на сьогодні більше половини електроенергії в Україні. Тому цей договір є стратегічним для нас», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент наголосив, що підтримує контракти та домовленості, спрямовані на покращення умов у енергетичній галузі України, а також ті, що сприятимуть створенню нових робочих місць.

Окремо Глава держави розповів, що атомна галузь в Україні має колосальний потенціал, який варто активно використовувати. Для цього необхідно створювати нові потужності й будувати нові енергоблоки. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку АЕС, яку Президент нещодавно відвідував під час робочої поїздки.

«Ми вже розглядаємо бюджет на майбутній рік. Будемо говорити про можливість добудови третього та четвертого енергоблоків», – зазначив Володимир Зеленський.

Тимчасовий виконувач обов'язків президента «Енергоатому» Петро Котін подякував Володимиру Зеленському за всебічну підтримку атомної енергетики нашої держави. Також він розповів, що підписання нового контракту є важливим рішенням для України та всіх держав Європейського континенту, які експлуатують блоки ВВЕР-440.

«Рішення спирається на Європейську стратегію енергетичної безпеки та Угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки стосовно проекту кваліфікації ядерного палива для України», – заявив він.

Головний виконавчий директор компанії-постачальника Патрік Фрагман відзначив, що присутністю Глави держави Україна надає новий імпульс розвитку атомної енергетики. А тому компанія рада допомагати в питаннях енергетичної безпеки, а також просувати послуги та продукцію України за кордоном.

Зі свого боку тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін наголосила, що енергетична диверсифікація має бути основою енергетичної безпеки України, а сьогоднішня угода стане вигідною для України та США.