У присутності Президента в Запоріжжі відкрили рух верховою частиною нового вантового мосту через Дніпро

Під час робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті руху автотранспорту верховою частиною нового вантового мосту через річку Дніпро, що з'єднує острів Хортиця з центром Запоріжжя.

На новому мосту за участі Глави держави відбувся флешмоб «Живий ланцюг» з нагоди Дня Соборності України, після чого автоколона розпочала випробування нової споруди. Мостом проїхали автомобілі екстрених служб та цивільні авто з державними прапорами України. Також над мостом пролетів гелікоптер із синьо-жовтим стягом.

«Сьогодні в Запоріжжі ми бачимо живий доказ того, що разом ми все можемо, ми сильніші. Разом можемо набагато краще. Разом можемо більше», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, будівельники з різних регіонів нашої держави і з-за меж України працювали на висоті 30-35 метрів, у цілодобовому режимі, у різні пори року, щоб разом зробити щось дуже важливе для людей, створити щось велике й особливе. Адже висота пілона цього моста – 150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів, довжина – п'ять футбольних полів, вага всієї споруди – понад шість тисяч тонн, або 100 літаків «Мрія». І щоб збудувати те, що не могли зробити майже 20 років, знадобилося 20 місяців.

«Сьогодні ми з’єднуємо Україну не лише словами – сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в Україні. Його почали десь у 2004 році. Як спадок його передавали своїм наступникам чотири президенти України. Але це вже в минулому, це вже історія. Сьогодні ми нарешті з’єднуємо центр Запоріжжя та славетну нашу Хортицю і Хортицький район», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що завдяки цьому мосту місцеві жителі щодня діставатимуться на роботу та навчання швидше й зручніше. А особливе архітектурне підсвічення милуватиме око всім запоріжцям.

«Нехай його вогні завжди будуть яскравими, а єдність Запоріжжя та України – незгасною», – побажав Президент.

Глава держави зауважив, що відкриття мосту символічно відбувається у День Соборності України, тож відтепер переправа буде монументом єдності.