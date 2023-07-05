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У присутності президентів України й Туреччини підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості

8 липня 2023 року - 00:15

У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки у присутності Глави Української держави та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України й Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки у сфері стратегічних галузей промисловості.

Меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

Документ спрямований на сприяння співпраці у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями України й Турецької Республіки, а також на підтримку впровадження наявних і започаткування нових проектів у цих сферах.

Серед напрямів співпраці – розвиток потужностей і можливостей виробництва автономних транспортних засобів, зокрема безпілотних літальних апаратів; нарощування виробництва різних типів БпЛА; дослідження й розробки в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн; інше технічне співробітництво, необхідне для розвитку стратегічних галузей промисловості. 

Меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій і галузей промисловості, що мають важливе стратегічне значення. 

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