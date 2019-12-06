У присутності президентів України та Азербайджану підписано двосторонні документи 

У Баку в присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів.

Протокол про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гяднжа (Азербайджанська Республіка) підписали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський та Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв.

Також Владислав Каневський та Азер Худієв підписали Договір між містом Трускавець (Україна) та містом Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.

Угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджанської Республіки підписали міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар Мамед’яров.

Також Вадим Пристайко та Ельмар Мамед'яров підписали Угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Спеціальною службою державної охорони Азербайджанської Республіки про організацію лінії міждержавного урядового зв'язку між Києвом та Баку.