У присутності президентів України та Швейцарії підписано Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації

У Києві в присутності Президента Володимира Зеленського та Президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса підписано Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо співробітництва у сфері цифрової трансформації.

Підписи під документом поставили віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і генеральний директор Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Патріція Данці.

Згідно з Меморандумом, підписанти мають намір розширити та поглибити співпрацю у галузі цифрової трансформації задля сприяння відновленню України через цифровізацію.

Передбачається, що Швейцарія може надати грантове фінансування на суму до 15 млн франків для підтримки подальшого розвитку цифровізації як інноваційного підходу до відновлення відповідно до принципів, затверджених на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася 4-5 липня 2022 року в м. Лугано.

Учасники задекларували намір спрямувати цей грант на розширення Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), яка є винятковим прикладом швейцарсько-української співпраці й довела свою ефективність. Грант підтримає цифрове відновлення та розвиток Програми EGAP протягом 2022-2023 рр. і дасть змогу розширити сферу її діяльності як тематично, так і географічно.

«Окремо обговорили можливості швейцарської сторони в підтримці діджиталізації нашої країни та допомозі у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави, а також у протидії кібервикликам», – зазначив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Ігнаціо Кассісом у Києві.