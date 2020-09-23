У присутності Президентів України та Словаччини відбулося підписання низки двосторонніх документів

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Словацької Республіки було підписано низку українсько-словацьких документів.

Так, у присутності глав двох держав міністр інфраструктури України Владислав Криклій і міністр транспорту та будівництва Словаччини Андрей Долежал підписали Угоду між урядом України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного простору призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у Міжнародному аеропорту «Ужгород».

Володимир Зеленський у заяві для представників ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Братиславі зазначив, що одним з ключових питань їхніх перемовин стало відновлення повноцінного функціонування Міжнародного аеропорту «Ужгород».

«Сьогодні ми підписали угоду, яка усуне останні перешкоди й дозволить нам відновити регулярні польоти до міста Ужгорода. Ця угода є насправді дуже важливою для мене. Це – один з інструментів, що дозволяє «зшити» Україну, відновивши авіаційний місток між Заходом і Сходом», – сказав Глава Української держави.

Президент подякував словацькій колезі за конструктивну позицію.

«Ми узгодили, що маємо завершити роботу над технічними питаннями для імплементації цієї угоди», – зазначив він.

Підписання документа дасть змогу відновити повноцінне функціонування Міжнародного аеропорту «Ужгород» та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном.

В угоді враховано безпекові та оборонні аспекти, які випливають з членства Словацької Республіки в НАТО.

Владислав Криклій та Андрей Долежал також підписали Меморандум між Міністерством інфраструктури України й Міністерством транспорту та будівництва Словацької Республіки про співробітництво у сфері комбінованих перевезень у сполученні між Азією та Європейським Союзом через території України та Словаччини.

Доцільність підписання документа зумовлена наявністю у наших держав спільних інтересів у сфері забезпечення залізничних контейнерних перевезень на маршруті Азія (Китай) – Європа (Словаччина).

«Ми також домовилися, що будемо максимально використовувати наш транзитний потенціал. Йдеться про комбіновані перевезення за маршрутом Азія – Європа. Наші країни – це важливий транспортний міст, і наші спільні позиції будуть міцнішими, якщо ми створимо мультимодальні логістичні центри з обробки вантажів на згаданому маршруті», – зазначив Президент України.

За його словами, підписаний сьогодні меморандум між Україною та Словацькою Республікою про співпрацю в галузі комбінованих залізничних перевезень дасть змогу продовжити реалізацію цього проекту.

Документ сприятиме реалізації проекту створення мультимодальних логістичних центрів (терміналів) в Україні та Словаччині з обробки вантажів на цьому маршруті, що в підсумку зміцнить стратегічну позицію двох держав як транспортного мосту між Заходом і Сходом.

Меморандум також дасть змогу перевести в практичну площину реалізацію згаданого проекту, зокрема сформувати відповідну двосторонню робочу групу та створити підґрунтя для проведення переговорів з китайською стороною.