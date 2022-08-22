У разі проведення незаконного судилища над захисниками Маріуполя не може бути й мови про переговори – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що нелюдське поводження з полоненими захисниками Маріуполя, зокрема з військовослужбовцями полку спеціального призначення «Азов», унеможливить переговори з російською стороною.

«Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про «червоні лінії». Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому – крапка. Мені нічого додати», – сказав Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою в Києві, відповідаючи на запитання щодо його позиції у разі проведення незаконного судилища над полоненими «азовцями».

Володимир Зеленський також зазначив, що про його можливу участь у саміті G20 у листопаді говорити рано.

«Я сказав, за яких умов ми готові там бути, і вдячні, що Україну запросили. І в якому форматі – це залежатиме від багатьох чинників. Для мене насамперед від того, що відбуватиметься на полях війни, на фронті», – розповів Президент.