У регіонах України потрібно нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19 – селекторна нарада

Кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зменшується, проте система охорони здоров'я має бути готовою до протидії штаму «Дельта». Про це йшлося на традиційній селекторній нараді.

За інформацією уряду, в Україні станом на сьогодні зроблено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу. Центри масової вакцинації населення відкрилися вже в кожній області.

Водночас необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи. У зв'язку з цим Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручено скоординувати роботу з місцевою владою та надати пропозиції, як організувати більш активну вакцинацію громадян.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

«Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності», – сказав очільник уряду.

Під час наради також було наголошено на важливості активізації роботи щодо впровадження електронних лікарняних у закладах охорони здоров’я.