Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

4 червня 2021 року - 20:20

Переглянути всі відео
ностанні новини

У регіонах України потрібно нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19 – селекторна нарада

5 липня 2021 року - 14:24

Володимир Зеленський привітав колектив Національної академії внутрішніх справ зі 100-річчям заснування закладу та вручив випускникам дипломи з відзнакою

5 липня 2021 року - 13:29

Україна розвиватиме двосторонні відносини з багатьма країнами та регіонами світу, активно захищатиме енергетичну та кібербезпеку – Глава держави

5 липня 2021 року - 12:28

Президент: Формування сильного «зовнішнього фронту» України – завдання кожного нашого дипломата

5 липня 2021 року - 11:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України

5 липня 2021 року - 14:50

Перейти до всіх галерей

У регіонах України потрібно нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19 – селекторна нарада

5 липня 2021 року - 14:24

Кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зменшується, проте система охорони здоров'я має бути готовою до протидії штаму «Дельта». Про це йшлося на традиційній селекторній нараді.

За інформацією уряду, в Україні станом на сьогодні зроблено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу. Центри масової вакцинації населення відкрилися вже в кожній області.

Водночас необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи. У зв'язку з цим Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручено скоординувати роботу з місцевою владою та надати пропозиції, як організувати більш активну вакцинацію громадян.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

«Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності», – сказав очільник уряду.

Під час наради також було наголошено на важливості активізації роботи щодо впровадження електронних лікарняних у закладах охорони здоров’я.

Версія для друку