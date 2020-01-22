У Римі розпочалася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Італії

У Римі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з візитом в Італії, з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля палацу Кіджі, який є офіційною резиденцією Прем’єр-міністра Італії.

Пролунали державні гімни України та Італійської Республіки. Президент України та Голова Ради міністрів Італії оглянули стрій почесної варти.

Також відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Італійської Республіки.