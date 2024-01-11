У Ризі Глава Української держави зустрівся зі Спікеркою Саейми Латвії

У межах офіційного візиту до Латвійської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером Саейми Латвії Дайгою Міерінею, віцеспікерами, головами комітетів Саейми та членами міжпарламентської групи дружби «Латвія – Україна».

Президент відзначив вагому оборонну та фінансову допомогу, готовність підтримувати Україну до перемоги над агресором, зокрема бути співлідером у коаліції дронів.

«Дякую вам, дякую всім людям Латвії за те, що вони залишаються людьми з високими цінностями», – сказав він.

Президент зазначив, що рішення Латвії про конфіскацію майна держави-агресора – РФ є важливим прецедентом.

Володимир Зеленський привітав приєднання Латвії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України, а також створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Президент високо оцінив і вжиті Латвією дієві заходи для забезпечення дотримання санкцій та запровадження нових санкційних обмежень проти держави-агресора – Росії.

Сторони обговорили конкретні кроки щодо сприяння Україні на її подальшому шляху до повноправного членства в ЄС і НАТО.

Було наголошено на важливості функціонування «зернового коридору», що є надзвичайно важливим для забезпечення світової продовольчої безпеки.

Учасники зустрічі також обговорили посилення взаємодії між Україною та Латвією на парламентському рівні.

Володимир Зеленський зазначив, що вдруге відвідує Латвію, але перший його візит відбувся до початку повномасштабного вторгнення РФ, і тоді це була інша реальність та інша частина історії.

«Але абсолютно не відчувається різниці у ставленні вашого суспільства. Ви завжди нас підтримували, нашу територіальну цілісність і суверенітет, наш непростий шлях до Євросоюзу та НАТО. Латвія завжди була на нашому боці – на боці справедливості й правди», – наголосив Президент.