У Саудівській Аравії Президент провів зустрічі з главами делегацій ОАЕ, Оману та Кувейту

У межах візиту до Королівства Саудівська Аравія для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт.

Під час переговорів із Віце-президентом, Віце-прем’єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаяном Глава Української держави поінформував про ситуацію на фронті та відбиття нашою державою повномасштабної агресії Російської Федерації.

Окрему увагу сторони приділили реалізації української формули миру та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ.

Учасники зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Сторони домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів і взаємодії.

Крім того, були обговорені актуальні питання розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між державами.

Під час зустрічі з Віце-прем’єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, Спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом обговорено питання реалізації української формули миру.

Президент наголосив на важливості підтримки мирних зусиль України країнами регіону.

Сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії між Україною та Оманом і можливі подальші контакти.

Під час перемовин зі Спадкоємним принцем Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Глава держави висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразово засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський акцентував увагу на перспективах практичної взаємодії між Україною та Кувейтом у низці гуманітарних питань. Президент подякував Кувейту за підтримку України в енергетичній сфері. Сторони домовилися про посилення взаємодії в цих напрямах.