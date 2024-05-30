У Сінгапурі Президент України зустрівся з міністром оборони США

На полях Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Глава держави відзначив незмінну потужну оборонну та політичну підтримку України з боку США.

«Ми дуже вдячні Президенту Джозефу Байдену та його адміністрації за незмінну допомогу в боротьбі за нашу свободу й незалежність», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо він наголосив на критичній важливості ухваленого Конгресом пакета військової допомоги.

Сторони обговорили оборонні потреби України, на які спрямовується допомога від Сполучених Штатів, зокрема для тренування та комплектації нових бригад.

Президент подякував міністру оборони США за активну роботу з посилення української системи ППО. «Це найважливіший трек зараз для захисту життів українців, наших міст, громад і цивільної інфраструктури. Це дуже важливо», – зазначив він.

Співрозмовники також приділили увагу коаліції F-16, зокрема необхідним спільним зусиллям для пришвидшення постачання винищувачів.

Глава держави окремо висловив вдячність за ухвалення адміністрацією Президента США важливого рішення про дозвіл обмежених ударів американською зброєю по території Росії для ефективної протидії спробам РФ розширювати зону бойових дій.

Президент України та міністр оборони Сполучених Штатів Америки відзначили прогрес щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди.

Володимир Зеленський також розповів Ллойду Остіну про зусилля, яких докладає Росія, щоб зірвати перший Глобальний саміт миру. Глава держави наголосив, що участь усіх ключових партнерів України позбавить сенсу такі намагання РФ.