У Сумах Президент відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами

﻿У Сумах Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених захисників.

Глава держави поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу й відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте нашу державу, за всі кроки для захисту України. Бажаю вам якнайшвидшого одужання», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також поспілкувався з медиками та подякував їм за те, що вони рятують життя воїнів.