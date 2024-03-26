У Сумах Президент відвідав військовий госпіталь і поспілкувався з пораненими захисниками України

Під час робочої поїздки до Сумської області Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.

Глава держави зустрівся з військовослужбовцями, які проходять лікування в закладі. Ці захисники зазнали поранень на Куп’янському, Бахмутському напрямках, біля села Кринки на Херсонщині.

Президентові розповіли про перебіг лікування та відновлення українських воїнів, зокрема важкопоранених. Він поцікавився самопочуттям військових і побажав їм якнайшвидшого одужання.

«Одужуйте, хлопці. Всього вам найкращого. Дякую вам за службу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди: ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медаль «За військову службу Україні», медаль «Захиснику Вітчизни».

Президент також оглянув реабілітаційне обладнання, кабінет ергографії та поспілкувався з лікарями.

«Дякую вам за роботу, за те, що допомагаєте нашим воїнам, повертаєте їх до життя», – зазначив Володимир Зеленський.