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У Сумах Президент відвідав військовий госпіталь і поспілкувався з пораненими захисниками України

27 березня 2024 року - 16:41

У Сумах Президент відвідав військовий госпіталь і поспілкувався з пораненими захисниками України

Під час робочої поїздки до Сумської області Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.

Глава держави зустрівся з військовослужбовцями, які проходять лікування в закладі. Ці захисники зазнали поранень на Куп’янському, Бахмутському напрямках, біля села Кринки на Херсонщині.

Президентові розповіли про перебіг лікування та відновлення українських воїнів, зокрема важкопоранених. Він поцікавився самопочуттям військових і побажав їм якнайшвидшого одужання.

«Одужуйте, хлопці. Всього вам найкращого. Дякую вам за службу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди: ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медаль «За військову службу Україні», медаль «Захиснику Вітчизни».

Президент також оглянув реабілітаційне обладнання, кабінет ергографії та поспілкувався з лікарями.

«Дякую вам за роботу, за те, що допомагаєте нашим воїнам, повертаєте їх до життя», – зазначив Володимир Зеленський.

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