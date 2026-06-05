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У Таллінні Президент України й новий Премʼєр-міністр Латвії підписали Drone Deal

9 червня 2026 року - 16:01

У Таллінні Президент України й новий Премʼєр-міністр Латвії підписали Drone Deal

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим Прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом.

Глава держави привітав Андріса Кулбергса з нещодавнім призначенням на посаду та побажав подальших успіхів.

«Завжди раді бачити наших латвійських друзів. Знаємо, що можемо розраховувати на вашу підтримку. Вдячні, що маємо такі чудові відносини між нашими народами. І дякуємо за всю підтримку, яку Латвія надала Україні протягом цієї жахливої війни», – сказав Президент.

Андріс Кулбергс розповів про пріоритети його уряду та запевнив у підтримці України й українців, що зараз проживають у Латвії.

Президент України та Прем’єр-міністр Латвії підписали Drone Deal. Це вже шоста угода в такому форматі, яку наша країна укладає з партнерами. Drone Deal відкриває багато можливостей для України та Латвії у спільному виробництві, передусім у співпраці для захисту, яка потрібна на тлі всіх безпекових викликів.

Латвія сприятиме зміцненню оборонних можливостей України: ідеться про підтримку у сфері дронів, засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Передбачається постачання оборонної продукції, фінансування українського виробництва, розвиток оборонної співпраці з Україною, обмін технологіями, досвідом та знаннями, зокрема в побудові інтегрованої системи захисту неба.

Володимир Зеленський поінформував про потреби української ППО та подякував за підтримку програми PURL. Прем’єр-міністр Латвії повідомив про підготовку наступних внесків.

Під час зустрічі обговорили також санкційний тиск на Росію, насамперед посилення санкцій проти російського тіньового флоту, який використовує серед іншого Балтійське море для транспортування енергоресурсів в обхід санкцій.

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Робочий візит Президента до Естонії для участі в саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

9 червня 2026 року - 11:54
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