У Таллінні Президент України зустрівся з Прем’єр-міністеркою Естонії

У межах офіційного візиту до Естонської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Глава держави подякував Каї Каллас та уряду Естонії за підтримку України та всебічну військову, фінансову та гуманітарну допомогу й солідарність у боротьбі з російським агресором.

«Увесь цей шлях ми проходимо разом і відчуваємо вашу підтримку і на полі бою. Ми вдячні за всі оборонні пакети й за адвокацію нашого майбутнього членства у Європейському Союзі. Це також зміцнює і наших воїнів, і всіх цивільних людей. Також ваш голос гучно звучить щодо підтримки майбутнього України в НАТО», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після переговорів із Каєю Каллас у Таллінні.

Глава держави високо оцінив готовність Естонії в межах «Стратегії перемоги України» продовжувати військову та фінансову допомогу нашій країні у найближчі роки.

«Дякуємо вам за те, що ви плануєте спрямовувати певну частину вашого бюджету на підтримку обороноздатності нашої держави, наших людей. Я вважаю, що це приклад правильної, потужної фінансової платформи», – сказав він.

«Як ви сказали, свобода має бути краще озброєна, ніж тиранія. Тому Естонія ухвалила рішення про довгострокову підтримку: 0,25% нашого ВВП, передача протягом наступних чотирьох років. Вони надходитимуть Україні як військова допомога. Ми сподіваємося, що це буде прикладом для наслідування для всіх інших», – зазначила зі свого боку Кая Каллас.

Лідери обговорили інші важливі ініціативи Естонії щодо оборонної підтримки України, зокрема створення артилерійської коаліції, ІТ-коаліції, запуск Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України.

Володимир Зеленський також висловив сподівання на активну підтримку з боку естонського бізнесу в посиленні оборонних спроможностей України, зокрема в питанні виготовлення БпЛА для потреб нашої держави.

Сторони відзначили початок переговорів про двосторонню угоду щодо безпекових гарантій, які наша держава прагне отримати до набуття членства в НАТО.

Співрозмовники погодилися і далі докладати спільних зусиль для наближення України до членства в НАТО, до набуття членства в ЄС після старту відповідних переговорів у грудні 2023 року.

Президент наголосив на важливості повної підтримки з боку Естонії щодо розблокування рішення про надання Україні 50 млрд євро допомоги від Євросоюзу.

Володимир Зеленський подякував Естонії за лідерство в питанні конфіскації російських активів для потреб України, а також розробки національного механізму компенсації.

Як зазначила Кая Каллас, нині партнери працюють над питанням використання заморожених російських активів для відновлення України та над притягненням Росії до відповідальності.

Крім того, було відзначено лідерську практичну роль Естонії у відбудові та економічному відновленні України, не чекаючи завершення війни, патронат над Житомирською областю та реалізацію конкретних проєктів.

«Дякуємо і за надання Естонією медичної реабілітації та протезування нашим захисникам, за передачу Україні четвертого військового мобільного шпиталю. Такі дії рятують життя», – наголосив Президент України.